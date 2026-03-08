Monday, March 9, 2026
Writers Guild Gives Awards to the Same Movies, TV Shows as Everyone Else, At a Time When it Doesn’t Matter Anyway

By Roger Friedman

Has there ever been a group so self-defeating as the Writers Guild West?

They had to coattail with the East Coast division because they’re fighting out west. They gave their awards after Oscar eligibility is over, so they have no influence anyway. And the main awards went to the same two movies and TV shows as every other group: “One Battle,” “Sinners,” “The Pitt,” and “The Studio.”

ORIGINAL SCREENPLAY
Sinners, Written by Ryan Coogler; Warner Bros. Pictures

ADAPTED SCREENPLAY
One Battle After Another, Screenplay by Paul Thomas Anderson, Screen Story by Paul Thomas Anderson, Inspired by the novel Vineland by Thomas Pynchon; Warner Bros. Pictures

DOCUMENTARY SCREENPLAY
2,000 Meters to Andriivka, Written by Mstyslav Chernov; Frontline Features

DRAMA SERIES
The Pitt, Written by Cynthia Adarkwa, Simran Baidwan, Valerie Chu, R. Scott Gemmill, Elyssa Gershman, Joe Sachs, Noah Wyle; HBO | Max

COMEDY SERIES
The Studio, Written by Evan Goldberg, Alex Gregory, Peter Huyck, Frida Perez, Seth Rogen; Apple TV

LIMITED SERIES
Dying for Sex, Written by Sheila Callaghan, Harris Danow, Madeleine George, Elizabeth Meriwether, Kim Rosenstock, Sasha Stewart, Sabrina Wu, Keisha Zollar; FX/Hulu

NEW SERIES
The Pitt, Written by Cynthia Adarkwa, Simran Baidwan, Valerie Chu, R. Scott Gemmill, Elyssa Gershman, Joe Sachs, Noah Wyle; HBO | Max

EPISODIC DRAMA
“7:00 A.M.” (The Pitt), Written by R. Scott Gemmill; HBO | Max

EPISODIC COMEDY
“Prelude” (The Righteous Gemstones), Written by John Carcieri, Jeff Fradley, Danny R. McBride; HBO | Max

COMEDY/VARIETY SPECIALS
Marc Maron: Panicked, Written by Marc Maron; HBO | Max

DOCUMENTARY SCRIPT – OTHER THAN CURRENT EVENTS
“Forgotten Hero: Walter White and the NAACP” (American Experience), Written by Rob Rapley; PBS

DOCUMENTARY SCRIPT – CURRENT EVENTS
“Trump’s Power & the Rule of Law” (Frontline), Written by Michael Kirk & Mike Wiser; PBS

ANIMATION
“Shira Can’t Cook” (Long Story Short) Written by Mehar Sethi; Netflix

TV & STREAMING MOTION PICTURES
Deep Cover, Written by Derek Connolly & Colin Trevorrow; Prime Video

DAYTIME DRAMA
The Young and the Restless, Associate Head Writers: Jeff Beldner, Marla Kanelos, Dave Ryan; Writers: Susan Banks, Amanda L. Beall, Marin Gazzaniga, Rebecca McCarty, Madeleine Phillips; CBS/Paramount+

QUIZ AND AUDIENCE PARTICIPATION
Celebrity Jeopardy!, Head Writer: Robert Patton Writers: Kyle Beakley, Michael Davies, Terence Gray, Amy Ozols, Tim Siedell, David Levinson-Wilk; ABC+

CHILDREN’S EPISODIC, LONG FORM AND SPECIALS
“When We Lose Someone” (Tab Time), Written by Sean Presant; YouTube

NEWS SCRIPT – ANALYSIS, FEATURE, OR COMMENTARY
Remembering Palestinian Journalists Killed by Israeli Forces, Written by Lisa Salinas; MSNBC

NEWS SCRIPT – REGULARLY SCHEDULED, BULLETIN, OR BREAKING REPORT
“Devastating Flooding in Texas” (World News Tonight with David Muir), Written by David Muir, Karen Mooney, and Dave Bloch; ABC News

DIGITAL NEWS
“An Isolated Boarding School Promised to Help Troubled Girls. Former Students Say They Were Abused.”, Written by Sebastian Murdock and Taiyler Mitchell; HuffPost

SHORT FORM STREAMING
The Rabbit Hole with Jimmy Kimmel, Writers: Jimmy Kimmel & Jesse Joyce; YouTube

PROMOTIONAL WRITING
“CBS Comedy “, Written by Dan Greenberger; CBS

RADIO/AUDIO NEWS SCRIPT – REGULARLY SCHEDULED, BULLETIN, OR BREAKING REPORT
“ABC News Radio Top of the Hour News”, Written by Robert Hawley; ABC News Radio

RADIO/AUDIO NEWS SCRIPT – ANALYSIS, FEATURE, OR COMMENTARY
“The Life and Legacy of Jimmy Carter”, Written by Gail Lee; CBS News Radio

RADIO/AUDIO DOCUMENTARY
“Jerry Lewis’ Lost Holocaust Clown Movie” (Decoder Ring), Written by Max Freedman; Slate

Roger Friedman
Roger Friedmanhttps://www.showbiz411.com
Roger Friedman began his Showbiz411 column in April 2009 after 10 years with Fox News, where he created the Fox411 column. His movie reviews are carried by Rotten Tomatoes, and he is a member of both the movie and TV branches of the Critics Choice Awards. His articles have appeared in dozens of publications over the years including New York Magazine, where he wrote the Intelligencer column in the mid 90s and covered the OJ Simpson trial, and Fox News (when it wasn't so crazy) where he covered Michael Jackson. He is also the writer and co-producer of "Only the Strong Survive," a selection of the Cannes, Sundance, and Telluride Film festivals, directed by DA Pennebaker and Chris Hegedus.

