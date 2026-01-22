Thursday, January 22, 2026
UPDATING Oscar Nominations: Ariana Grande, “Wicked” Snubbed, “Avatar,” Also George Clooney, “Jay Kelly,” Miley Cyrus Song, “One Battle” Actress

By Roger Friedman

Oscar nominations coming at 8:30am– keep refreshing browser

Biggest acting snub — Chase Infiniti, from “One Battle,” was expected to be nominated. Kate Hudson got her spot.

Nothing for “Wicked,” “Avatar,” George Clooney and “Jay Kelly.”

Best Picture — Bugonia, F1, Frankenstein, Hamnet, Marty, One Battle, Secret Agent, Sent Value, Sinners, Train Dreams

Best Director — Hamnet, Marty, One Battle, Sent Value, Sinners

Best Actor — Timothee, Leo, Ethan Hawke, Michael B Jordan, Wagner Moura

Best Supporting Actor — Benicio del Toro, Jacob Elordi, Delroy Lindo, Sean Penn, Stellan Skarsgard

Best Actress — Jessie Buckley, Rose Byrne, Kate Hudson, Renate Reinsve, Emma Stone

Best Supporting Actress — Elle Fanning, Inga Ibsdotter Lilleass, Amy Madigan, Teyanya Taylor, Wunmi Mosaka 

Best Original Screenplay — Blue Moon, It Was Just an Accident, Marty Supreme, Sentimental Value, Sinners

Best Adapted Screenplay — Bugonia, Frankenstein, Hamnet, One Battle, Train Dreams

Best Song — Dear Me, Sinners, Viva Verde, Train Dreams, Demon Hunters

Best Score — Bugonia, Frankenstein, Hamnet, One Battle, Sinners

Best Foreign Film — Secret Agent, Accident, Sentimental, Sirat, Voice of Hind

Best Animated Film — Arco, Elio, Demon Hunters, Little Amelie, Zootopia

Best Cinematography — Frankenstein, Marty, One Battle, Sinners, Train Dreams

Best Editing – F1, Marty, One battle, Sen Value, Sinners

Casting — Hamnet, Marty Supreme, One Battle, Secret Agent, Sinners

Best Documentary — Alabama, Good Light, Cutting, Mr Nobody, The Perfect Neighbor

