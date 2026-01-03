Venezuela Invasion Halts Flights from Caribbean: Leonardo DiCaprio Stuck in St. Barths, Carrie Coon Can’t Make Critics Choice Awards

Forget about the Venezuelans.
Because Trump invaded their country, movie and TV stars are stuck in the Caribbean. Air space is locked down, flights are in disarray.
“White Lotus” star Carrie Coon has just posted that she will miss the Critics Choice Awards on Sunday.
“One Battle After Another” star Leonardo DiCaprio is stuck on the posh posh posh island of St. Barth’s.
Some Critics Choice critics who live in Puerto Rico are unable to get on planes.
But don’t worry — plenty of stars are coming to the CCA, which airs Sunday at 7pm on USA Network and E!. So many that I don’t have enough “ink” for all of them!
They include: Host Chelsea Handler; Attending Nominees Adam Brody, Adam Sandler, Adam Scott, Alicia Silverstone, Allison Janney, Amanda Marsalis, Amanda Seyfried, Amy Madigan, Ariana Grande, Asher Grodman, Ashley Walters, Bella Ramsey, Benicio del Toro, Billy Bob Thornton, Blake Slatkin, Brian Tyree Henry, Britt Lower, Caroline Baron, Carrie Preston, Cary Christopher, Charlie Hunnam, Chase Infiniti, Chase Sui Wonders, Chloé Zhao, Chris Perfetti, Danielle Brooks, David Alan Grier, Delroy Lindo, Denée Benton, Diego Luna, Ego Nwodim, EJAE, Eli Bush, Elle Fanning, Emilia Jones, Emilie Lesclaux, Emily Erotas, Emily Feller, Emily Korteweg, Emily Mortimer, Enrique Arrizon, Eric Leven, Erica Huggins, Erik Benson, Erin Doherty, Erin Foster, Eugenio Derbez, Eva Victor, Evan Goldberg, Everett Blunck, Felipe Pacheco, Félix de Givry, Francine Maisler, Frida Perez, Gareth John, Gary Powell, Gary Rizzo, Gigi Pritzker, Ginnifer Goodwin, Gordon Smith, Greg Kwedar, Gregg Taylor, Guillermo del Toro, Gwen Whittle, Hannah Einbinder, Hannah Walters, Henri Magalon, Henry Melcher, Ike Barinholtz, Inga Ibsdotter Lilleaas, Jackie Cohn, Jackie Tohn, Jacob Elordi, Jacobi Jupe, Jackson Spidell, Jafar Panahi, James Weaver, Janelle James, Janelle Momary-Neely, Janice Williams, Jared Bush, Jason Collins, Jean Smart, Jeff Frost, Jeff Goldblum, Jeff Trammell, Jen Statsky, Jenni Konner, Jennifer Venditti, Jeremiah Silva, Jess Rosenthal, Jessica Biel, Jessie Buckley, Ji-young Yoo, Jo Johnson, Joe Letteri, Joe Port, Joe Wiseman, Joel Edgerton, John Gilroy, John Hoberg, John Jude Schultz, John Mayer, Jon M. Chu, Jonathan Tolins, Jordan Tappis, José Antonio Garcia, Joseph Wright, Josh Safdie, Justine Lupe, Kaley Cuoco, Karolina Wydra, Kate Hawley, Katherine LaNasa, Kathy Bates, Keith Dawson, Ken Diaz, Keri Russell, Kevin Miller, Kim Rosenstock, Kirk Baxter, Kleber Mendonça Filho, Kristen Bell, Krys Marshall, Kyle Marvin, Laia Casanovas, Lawrence Bender, Lee Byung Hun, Leo Satkovich, Leonardo DiCaprio, Lisa Ann Walter, Liz Glotzer, Liza Marshall, Lucia Aniello, Luciane Buchanan, Luciano Bacheta, Ludwig Göransson, Lukasz Zal, Madeline Sharafian, Maggie Kang, Maïlys Vallade, Malgosia Turzanska, Marc Platt, Marcello Hernandez, Marin Ireland, Mark Roybal, Mark Ruffalo, Mark Sonnenblick, Mary Alice Drumm, Matthew Rhys, May Hong, Megan Stalter, Meghann Fahy, Mia Goth, Michael Angelo Covino, Michael Bauman, Michael B. Jordan, Michael Chernus, Michael Peña, Michelle Wong, Mike Fontaine, Mike Hill, Mike Makowsky, Miles Caton, Miles Dale, Natasha Lyonne, Nathan Crowley, Nathan Robitaille, Nic Gonda, Nick Offerman, Nicole Beharie, Nicole Brydon Bloom, Nikeah Forde, Nikki Boyer, Nina Gold, Nina Wolarsky, Nina Ye, Noah Hawley, Noah Wyle, Odessa A’zion, Oliver Laxe, Omar Miller, Oriol Maymó, Oscar Nuñez, Owen Cooper, Park Chan-wook, Patricia Arquette, Patrick Ball, Patrick Schumacker, Paul Mescal, Paul Tazewell, Paul Thomas Anderson, Paul W. Downs, Peter Huyck, Quinta Brunson, R. Scott Gemmill, Rachel Shane, Ramy Youssef, Rebecca Wisocky, Rei Ami, Regina Hall, Renate Reinsve, Rhea Seehorn, Richard Baneham, Richard Schwartz, Ro Donnelly, Robby Hoffman, Robert Harrington, Ron Schmidt, Ronald Bronstein, Rose Byrne, Rose McIver, Ruth E. Carter, Ryan Coogler, Sal Gentile, Salli Richardson-Whitfield, Sam Donovan, Sam Laybourne, Sam Racanelli, Sanne Wohlenberg, Sara Foster, Sarah Jenks-Daly, Sarah Shahi, Sarah Snook, Scott Stuber, Sean Baker, Sean Evans, Seth Rogen, Sev Ohanian, Shannon Mahina Gorman, Shawn Hatosy, Sherryl Clark, Sheryl Lee Ralph, Shih-Ching Tsou, Shunika Terry-Jennings, Siân Richards, Simon Chong, Skye P. Marshall, Sophia Lillis, Stellan Skarsgård, Stephane Ceretti, Stephen Dunlevy, Stephen Graham, Sterling K. Brown, Timothée Chalamet, Timothy Simons, Tom Pelphrey, Tony Cavalero, Tony Gennaro, Tony Villaflor, Tracey Cook, Tramell Tillman, Tyler James Williams, Ugo Bienvenu, Viridiana Lieberman, Wagner Moura, Will Tracy, William H. Macy, and many more!